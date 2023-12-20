Париж, 20 декабря, 2023, 23:46 — ИА Регнум. В 2024 году по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии не исключается возможность приглашения президента РФ Владимира Путина во Францию, заявил в эфире телеканала France 5 французский лидер Эммануэль Макрон.

Présidence de la République France

Макрон уточнил при этом, что приглашение Путина в республику возможно в случае проведения мирных переговоров по Украине.

«Если только он не проведёт мирные переговоры и не изменит ситуацию с [главой киевского режима Владимиром] Зеленским», — ответил Макрон на реплику журналистов, перечислявших участников предстоящего торжества, где, скорее всего, Путина не будет.

Один из репортёров добавил, что на церемонию будет приглашён президент США Джо Байден.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции рассказал о прекращении взаимодействия с французским коллегой по инициативе самого Макрона, хотя ранее имели место «добрые рабочие отношения». Путин напомнил, что посещал Францию, а Макрон — Россию, была насыщенная международная и двусторонняя повестка. Москва готова к диалогу и не уклоняется от работы с Парижем, но обоюдного желания не наблюдается, сказал Путин.

На следующий день, 15 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности к возобновлению диалога с Владимиром Путиным. Он добавил, что его телефонный номер не изменился и для достижения результата Франция всегда окажет поддержку.