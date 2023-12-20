Брюссель, 20 декабря, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Страны Евросоюза приняли решение принять участие в американской операции в Красном море. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в соцсети Х.

Globallookpress.com

«Государства-члены согласились внести свой вклад в американскую операцию Prosperity Guardian посредством операции Atalanta», — написал Боррель.

Решение, как пояснил глава евродипломатии, было принято на внеочередном заседании, которое он созвал лично.

По словам Боррелля, действия йеменских хуситов безответственны и представляют угрозу судоходству в Красном море.

Как сообщало ИА Регнум, в Красном море пройдёт операция «Страж процветания» после атак хуситов на торговые суда. Об этом объявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

В начале декабря в Красном море хуситы атаковали с помощью ракет и беспилотников американский военный корабль USS Carney. По данным морской охранной компании Ambrey из Великобритании, сухогруз пострадал при ударе беспилотника у северного йеменского порта Ходейда.

У берегов Йемена 14 декабря хуситы напали на контейнеровоз датской компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе, шедший в Израиль.

Движение хуситов, которое контролирует север Йемена, объявило всеобщую мобилизацию для дальнейшей отправки бойцов в сектор Газа. Об этом заявил представитель движения, член-политбюро «Ансар Алла» Хузам аль-Асад.