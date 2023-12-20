Боррель: страны ЕС решили принять участие в операции США в Красном море
Боррель: страны ЕС решили принять участие в операции США в Красном море
Брюссель, 20 декабря, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Страны Евросоюза приняли решение принять участие в американской операции в Красном море. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в соцсети Х.
«Государства-члены согласились внести свой вклад в американскую операцию Prosperity Guardian посредством операции Atalanta», — написал Боррель.
Решение, как пояснил глава евродипломатии, было принято на внеочередном заседании, которое он созвал лично.
По словам Боррелля, действия йеменских хуситов безответственны и представляют угрозу судоходству в Красном море.
Как сообщало ИА Регнум, в Красном море пройдёт операция «Страж процветания» после атак хуситов на торговые суда. Об этом объявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
В начале декабря в Красном море хуситы атаковали с помощью ракет и беспилотников американский военный корабль USS Carney. По данным морской охранной компании Ambrey из Великобритании, сухогруз пострадал при ударе беспилотника у северного йеменского порта Ходейда.
У берегов Йемена 14 декабря хуситы напали на контейнеровоз датской компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе, шедший в Израиль.
Движение хуситов, которое контролирует север Йемена, объявило всеобщую мобилизацию для дальнейшей отправки бойцов в сектор Газа. Об этом заявил представитель движения, член-политбюро «Ансар Алла» Хузам аль-Асад.