Пекин, 20 декабря, 2023, 22:59 — ИА Регнум. Расположенный в Пекине аэропорт Дасин отказал компании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») в приёме и обслуживании рейсов. Перевозчика уведомили об этом, настаивая на выполнении дополнительных требований, передаёт «РИА Новости».

РИА «Новости»

«Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт Дасин из Владивостока, Красноярска и Иркутска», — рассказал агентству представитель перевозчика.

При этом авиакомпания для выполнения полётов и получения необходимых разрешений с марта начала проходить аккредитацию в Главном управлении гражданской авиации КНР. 17 декабря к началу первого авиарейса по маршруту Владивосток — Пекин перевозчик получил операционное разрешение. Авиакомпанией также подтверждены слоты и права на выполнение рейсов из Владивостока, Красноярска и Иркутска.

Известно, что представители авиакомпании «Россия» обратились за содействием по разрешению проблемы в Минтранс. Китайская сторона на запрос России не ответила.

Как сообщало ИА Регнум, полёты «России» в Пекин из Владивостока планировалось начать с 18 декабря, билеты поступили в продажу в ноябре. Пока отменили три рейса: два из Владивостока — 18 и 20 декабря и ещё один из Красноярска — 19 декабря. Также планируется отмена рейса из Иркутска 21 декабря, из Владивостока на 22 декабря.

В начале 2023 года исполняющий обязанности генерального консула КНР в Екатеринбурге Тун Ван заявил о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Китаем. Он добавил, что для этого необходимы совместные усилия Пекина и Москвы. По словам Вана, в 2023 году возможно возобновление авиасообщения из России в Китай как на материковую часть страны, так и на остров Хайнань.