Сергей Лавров прибыл в Тунис
Глава МИД России Лавров прилетел с рабочим визитом в столицу Туниса
Тунис, 20 декабря, 2023, 22:31 — ИА Регнум. Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Тунис.
Российскую делегацию с букетом цветов встретили вечером 20 декабря в аэропорту столицы страны.
В Тунисе у Сергея Лаврова запланированы двусторонние контакты. Ранее глава МИД РФ посетил Марокко, где принял участие в заседании российско-арабского форума сотрудничества. Здесь Лавров провёл переговоры с коллегами из Марокко Насером Буритой и Египта Самехом Шукри.
Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря в Марокко министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Египта Самехом Шукри заявил, что РФ считает первоочередной задачей в секторе Газа прекращение кровопролития и решение гуманитарных проблем.
Также министры назвали гуманитарную ситуацию в секторе Газа катастрофической и призвали к прекращению огня. Урегулирование конфликта возможно лишь при условии создания (в соответствии с решениями ООН) суверенного палестинского государства в границах 1967 года, подчеркнули стороны.