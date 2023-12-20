Тунис, 20 декабря, 2023, 22:31 — ИА Регнум. Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Тунис.

Пресс-служба МИД России

Российскую делегацию с букетом цветов встретили вечером 20 декабря в аэропорту столицы страны.

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В Тунисе у Сергея Лаврова запланированы двусторонние контакты. Ранее глава МИД РФ посетил Марокко, где принял участие в заседании российско-арабского форума сотрудничества. Здесь Лавров провёл переговоры с коллегами из Марокко Насером Буритой и Египта Самехом Шукри.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря в Марокко министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Египта Самехом Шукри заявил, что РФ считает первоочередной задачей в секторе Газа прекращение кровопролития и решение гуманитарных проблем.

Также министры назвали гуманитарную ситуацию в секторе Газа катастрофической и призвали к прекращению огня. Урегулирование конфликта возможно лишь при условии создания (в соответствии с решениями ООН) суверенного палестинского государства в границах 1967 года, подчеркнули стороны.