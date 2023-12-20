Москва, 20 декабря, 2023, 22:22 — ИА Регнум. Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») отменила несколько рейсов из аэропортов Красноярска, Иркутска и Владивостока в пекинский аэропорт Дасин. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источники.

Dmitry Terekhov

Полёты «России» в Пекин из Владивостока планировалось начать с 18 декабря, билеты начали продавать в ноябре.

Так, уже были отменены рейсы в Пекин из Владивостока, Красноярска, Иркутска, так как авиакомпания не успела заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны.

Отмечается, что пассажиры отмененных рейсов будут всё-таки отправлены в Пекин.

Пока отменены три рейса: два из Владивостока — 18 и 20 декабря и ещё один из Красноярска — 19 декабря. Планируется отмена рейса из Иркутска 21 декабря, из Владивостока на 22 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Краснодар появились в расписании аэропорта Шереметьево с 25 декабря. Авиакомпания планирует выполнять рейсы Москва — Краснодар ежедневно, однако продажа билетов на сами рейсы пока не открыта.

В России после многочисленных жалоб и обращений СМИ Генпрокуратура занялась проверками соблюдения авиакомпаниями и аэропортами прав пассажиров с детьми. Прокуроры выяснили, что случаи нарушения закона авиаперевозчиками оказались довольно часты. В частности, детей и родителей в самолётах рассаживали отдельно.