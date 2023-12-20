Белгород, 20 декабря, 2023, 22:13 — ИА Регнум. В воздушном пространстве Белгородской области ликвидировали украинский беспилотник, сообщили 20 декабря в Минобороны РФ.

Mil.ru

«20 декабря в районе 21:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о сбитом на подлёте к Белгороду беспилотнике. По предварительной информации, обошлось без разрушений и пострадавших.

Днём 19 декабря украинский беспилотник средствами ПВО был уничтожен над территорией Одинцовского района Московской области. По сведениями мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших и разрушений не было.