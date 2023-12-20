Вашингтон, 20 декабря, 2023, 22:03 — ИА Регнум. У Соединённых Штатов Америки есть «очень чёткий» план развития Украины, заявил 20 декабря на пресс-конференции госсекретарь Энтони Блинкен.

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«У нас имеется очень чёткий план, который гарантирует, что Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении, который предполагает, что в выделении ей помощи на нынешнем уровне не будет необходимости», — сказал Блинкен.

Для этого, добавил госсекретарь, США и союзники должны помочь Киеву преодолеть зиму, весну и лето 2024 года.

Вместе с тем Блинкен признал, что у Вашингтона практически закончились время и деньги на оказание помощи Украине, и согласился со словам президента России Владимира Путина о том, что американская помощь критична для Киева.

Он добавил, что администрация США рассчитывает на одобрение новых ассигнований для Киева со стороны Конгресса страны. Чиновник также признал, что в вопросе продолжения поддержки Украины время не на «стороне США».

Как передавало ИА Регнум, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что о последнем пакете военной помощи США для Украины будет объявлено до конца декабря 2023 года, при этом администрация президента США надеется, что Конгресс США одобрит выделение дополнительных денег Киеву в январе 2024 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила 20 декабря, что американские власти пытаются переложить на Евросоюз многомиллиардные расходы на поддержание украинского конфликта, действуя по принципу «вор у вора дубинку украл».