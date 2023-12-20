Киев, 20 декабря, 2023, 21:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку боеприпасов и дронов, заявил 20 декабря в Верховной Раде бывший президент Украины Пётр Порошенко, запись выступления которого была опубликована на YouTube телеканалом «Прямой».

Вадим Чуприна

«Сегодня утром я вернулся с фронта. И сказать, что там не хватает снарядов, — ничего не сказать. Это то, что говорят наши военные. Сказать, что не хватает систем противовоздушной обороны, — ничего не сказать», — заявил он.

Порошенко заявил, что на украинских складах якобы есть «десятки тысяч» дронов, и назвал сложившуюся ситуацию преступлением, за которое нужно наказывать.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря украинский генерал Александр Тарнавский рассказал агентству Reuters, что украинские войска уже свернули некоторые операции из-за нехватки помощи от Запада, в частности, из-за дефицита артиллерийских снарядов. По его словам, нехватка боеприпасов, особенно калибра 122 и 152 мм, наблюдается по всей линии фронта, что является очень большой проблемой.

Американское издание Military Watch Magazine 13 декабря написало, что элитная 47-я механизированная бригада украинских войск оказалась на грани разгромного поражения из-за дефицита артиллерийских боеприпасов. Прекращение поставок западных вооружений способствует подрыву боеспособности Киева и может стать причиной развала фронта на ключевых направлениях, отметили авторы.

Бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявлял, что переход украинской армии к оборонительной тактике не поможет ей выстоять против Вооружённых сил России. Эксперт отметил большие потери украинской стороны, а также напомнил, что у неё заканчиваются боеприпасы. Он также выразил уверенность, что российская армия не даст ВСУ закрепиться на новых линиях обороны.