Наро-Фоминск, Московская область, 20 декабря, 2023, 20:59 — ИА Регнум. Беспилотник упал в районе Краснопресненского пруда в Наро-Фоминске Московской области, сообщает 20 декабря Telegram-канал «112».

Кадр из Телеграм — канала

По данным канала, место оцепили, там работают экстренные службы.

В связи с произошедшим образовалась огромная пробка, люди не могут проехать домой.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника над Одинцовским округом. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Также 19 декабря в пресс-службах московских аэропортов Внуково и Домодедово сообщали о приостановке приёма и отправки рейсов. Самолёты перенаправлялись в запасные аэропорты. По данным Telegram-канала «112», во Внуково, Домодедово, а также в подмосковном аэропорту Жуковский вводился в действие план «Ковёр».

Утром 19 декабря в Минобороны сообщали об уничтожении дежурными средствами противовоздушной обороны четырёх украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией двух регионов России. Один беспилотник был сбит над Калужской областью, три — над Брянской.