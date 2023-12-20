Донецк, 20 декабря, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Рабочая группа по СВО направила президенту десятый доклад, содержащий решения ряда проблем, с которыми сталкиваются участники спецоперации и члены их семей.

ER. RU Андрей Турчак

Инициативы рабочей группы по СВО предполагают дополнительную поддержку участников спецоперации и корректировку действующих механизмов предоставления им помощи, пишет rostovgazeta.ru.

Доклад включает в себя предложение уточнить порядок снятия ограничений по счетам военнослужащих СВО, являющихся должниками, на время приостановления исполнительного производства.

«До сих пор возникают ситуации, когда производство приостановлено, а ограничения остаются. Из-за этого бойцы не могут свободно распоряжаться средствами, в том числе боевыми выплатами», — пояснил Андрей Турчак, глава рабочей группы по СВО, секретарь генерального совета «Единой России».

Помимо этого, в докладе предлагается проработать и утвердить внеочередной порядок получения медпомощи участниками спецоперации. Речь идет о ветеранах и бойцах, которые стали инвалидами в ходе военных действий. В частности, авторы доклада предлагают утвердить для этой категории военнослужащих предварительную запись на прием к врачу вне очереди. Турчак обратил внимание, что в законодательстве закреплено право на внеочередное медобслуживание для ветеранов, но конкретные правила его предоставления отсутствуют. В результате участники СВО попадают к специалистам на общих основаниях.

Еще одна инициатива группы состоит в том, чтобы распространить социальные гарантии, положенные несовершеннолетним детям участников спецоперации, на их детей, которые достигли 18 лет, окончили школу, но еще не поступили в высшие учебные заведения. Уточняется, что такая льгота будет действовать на период до 1 сентября года, в котором учащийся окончил школу.

Для членов семей участников СВО, которые погибли в ходе боевых действий, предлагается утвердить новые гарантии и меры стимулирования. Это касается случаев, когда они планируют долгосрочные сбережения по системе негосударственного пенсионного обеспечения. Еще одна предлагаемая мера связана с отменой уплаты госпошлины за регистрацию имущества, которое получено по договору пожертвования.

В доклад включили и отчет о законах, принятых в этом месяце. Например, закон о признании фактических воспитателей выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию, если военнослужащие погибли в период с 11 августа 2020 года, закон о приоритете при зачислении в техникумы и колледжи бойцов СВО и их детей. При этом оценки в аттестате или наличие договора целевого обучения на это никак не влияют. Также в декабре был принят закон о наделении предприятий, трудоустраивающих ветеранов СВО, статусом социальных предпринимателей, и закон о гарантиях членов семей бывших сотрудников правоохранительных органов на получение жилищной выплаты в случае их гибели в зоне спецоперации. Об этом сообщается на официальном сайте партии ER.RU.

Рабочая группа по СВО была создана год назад. Ее поручил сформировать глава государства. За время ее работы были приняты меры, направленные на поддержку участников специальной военной операции, а также расширена помощь семьям военнослужащих. Итоги работы группы за год будут представлены президенту в очередном докладе в январе. Об этом сообщил Андрей Турчак.