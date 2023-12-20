Луганск, 20 декабря, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Владимир Путин получил очередной, уже десятый, доклад от рабочей группы по вопросам СВО. В документе идёт речь о решении целого ряда системных проблем, с которыми сталкиваются участники спецоперации и их семьи.

ER. RU Андрей Турчак

Глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что в докладе корректируются действующие меры господдержки и содержатся предложения по новым. В частности, предлагается уточнить порядок снятия ограничений по счетам должников — участников СВО на период приостановления исполнительного производства. По словам Турчака, до сих пор встречаются случаи, когда производство приостанавливается, а ограничения остаются. Это не позволяет бойцам распоряжаться своими деньгами, в том числе боевыми выплатами, пишет rostovgazeta.ru.

Также рабочая группа предлагает проработать и утвердить порядок получения медпомощи для ветеранов и инвалидов боевых действий вне очереди, включая предварительную запись на приём. Это право сейчас обозначено в законодательном поле, но нет конкретно прописанных правил. Поэтому ветераны попадают к врачам на общих основаниях.

Предлагается включить в список членов семей военнослужащих детей, достигших 18 лет и окончивших школу, — на период до 1 сентября года, в котором завершено обучение. Дело в том, что такие дети сейчас не получают положенных соцгарантий.

Помимо этого, в докладе обозначены дополнительные гарантии и меры стимулирования для членов семей погибших участников специальной военной операции, если они планируют долгосрочные сбережения по программе негосударственной системы пенсионного обеспечения.

Турчак доложил главе государства о законах, инициированных рабочей группой и принятых в декабре. Среди них закон о первоочередном зачислении участников СВО и их детей в техникумы и колледжи, о статусе соцпредпринимателей для структур, трудоустраивающих ветеранов СВО, и другие.

Портал ER.RU напоминает, что рабочую группу по вопросам СВО создали по инициативе Владимира Путина. За год работы по инициативе группы было принято и усовершенствовано множество мер поддержки бойцов СВО и членов их семей.