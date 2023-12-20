Киев, 20 декабря, 2023, 21:05 — ИА Регнум. СБУ объявила в розыск российского предпринимателя Михаила Фридмана, сообщило 20 декабря украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на базу МВД.

Носик, Антон Борисович

Издание отмечает, что Фридмана разыскивают по обвинению в финансировании действий, совершённых с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Отмечается, что Фридман «пропал» из поля зрения украинских правоохранителей 10 октября 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября СБУ предъявила Фридману обвинение в финансировании специальной военной операции России. По версии ведомства, с начала проведения СВО он якобы вложил около 2 млрд рублей в российские военные заводы.

Сам Фридман ранее заявлял, что потерял ощущение стабильности и спокойствия, которое испытывал в Великобритании, после обыска, проведённого в его доме в Лондоне Национальным агентством по борьбе с преступностью. По его словам, в Британии всех богатых выходцев из России, похоже, по умолчанию считают преступниками.

В декабре 2022 года был проведён обыск в принадлежащем Фридману особняке в Лондоне, был задержан сам предприниматель и ещё два человека — по подозрению в отмывании денег и попытке обхода санкций, наложенных на предпринимателя в марте 2022 года. Фридман был отпущен под залог и подал в суд на правоохранителей. 15 сентября суд постановил, что обыск был осуществлен с целым рядом нарушений, и признал его незаконным.

9 октября Фридман рассказал о переезде из Великобритании в Израиль. Он добавил, что на фоне событий на Ближнем Востоке приехал в Москву, но в планах у него вернуться в Израиль и постоянно проживать там.

Комментируя переезд Фридмана, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 октября заявил, что российские граждане могут проживать на родине, уезжать и возвращаться. Президент России Владимир Путин 13 октября также отметил, что человек имеет право выбрать место жительства там, где он считает нужным.