Вашингтон, 20 декабря, 2023, 20:28 — ИА Регнум. У Соединённых Штатов Америки практически закончились время и деньги на оказание помощи Украине, заявил 20 декабря на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

U. S. Department of State

«В одном я с (президентом России Владимиром — Прим. ред.) Путиным согласен — американская помощь критична для Украины», — сказал он.

Блинкен добавил, что администрация США рассчитывает на одобрение новых ассигнований для Киева со стороны Конгресса страны.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе большой пресс-конференции российский лидер заявил, что Украина почти перестала производить что-либо и пытается сохранить остатки своей промышленности. Он также отметил, что Запад пока предоставляет всё необходимое Киеву «на халяву», однако это может рано или поздно закончиться. Путин предположил, что указанная западная помощь Украине постепенно иссякает.

20 декабря лидер представителей Демократической партии в верхней палате Конгресса США Чак Шумер заявил, что сенаторы пока не согласовали сделку, частью которой должно стать выделение новых средств Украине, и что работа над этим вопросом будет продолжена в январе 2024 года.

Ранее сообщалось, что администрация и парламент США не смогли прийти к компромиссу по вопросу о продолжении военной помощи Украине. Представители Республиканской партии отказались рассматривать вопросы об оказании помощи ВСУ отдельно от вопроса о финансировании охраны южной границы США, а рассматривать весь блок вопросов вместе, в свою очередь, отказались в Демократической партии.

В конце декабря 2023 года власти США объявят о новом пакете помощи Украине и этот пакет станет последним, заявили 18 декабря в американской администрации. Для того чтобы помощь Украине продолжала оказываться, необходимо одобрение со стороны Конгресса США, напомнил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.