Херсон, 20 декабря, 2023, 20:15 — ИА Регнум. Рабочая группа по вопросам СВО направила президенту десятый доклад, в котором выдвигаются инициативы по решению системных проблем, имеющихся у участников боевых действий и их семей.

ER.ru Андрей Турчак

Рабочая группа предлагает установить дополнительные меры поддержки и откорректировать существующие механизмы оказания помощи бойцам.

В рамках выдвинутого предложения рекомендуется уточнить порядок снятия ограничений по счетам бойцов СВО, имеющих задолженность, на период приостановления исполнительного производства. Об этом информирует rostovgazeta.ru.

Согласно заявлению Андрея Турчака, главы группы, секретаря генсовета «Единой России», на практике все еще встречаются ситуации, когда производство приостанавливается, а ограничения продолжают действовать. Таким образом, военнослужащие не могут свободно распоряжаться финансами, в частности — боевыми выплатами.

«Предлагаем проработать и утвердить порядок получения медпомощи для ветеранов и инвалидов боевых действий вне очереди, включая предварительную запись на приём. Сейчас право на внеочередное медицинское обслуживание по закону есть, но из-за отсутствия конкретных правил его оказания ветераны попадают к врачам на общих условиях», — комментирует Турчак.

В числе прочего было предложено приравнять детей, достигших 18 лет и окончивших школу, к членам семей военнослужащих, — до 1 сентября года завершения обучения. На данный момент ребята, окончившие школьное обучение, но не зачисленные в вузы, не имеют положенных соцгарантий.

Кроме того, от рабочей группы поступило предложение об утверждении дополнительных гарантий и мер стимулирования для членов семей бойцов, погибших в ходе СВО, если они запланировали долгосрочные сбережения в рамках программы негосударственной системы пенсионного обеспечения. Также предлагается отменить госпошлину за регистрацию имущества, оформленного по договору пожертвования.

В докладе рабочей группы президенту также сообщается об утвержденных в декабре законодательных инициативах рабочей группы, в рамках которых фактические воспитатели признаются выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию в случае гибели военнослужащих с 11 августа 2020 года. Помимо этого, в докладе говорится о том, что работодатели, трудоустраивающие ветеранов СВО, наделяются статусом социальных предпринимателей; участники СВО и их дети зачисляются в колледжи и техникумы в первоочередном порядке вне зависимости от оценок школьного аттестата и заключения договора целевого обучения; а членам семей бывших работников органов охраны правопорядка предоставляется право на получение жилищной выплаты в случае их гибели в зоне СВО. Об этом сообщает сайт ER.RU.

Андрей Турчак напомнил, что рабочая группа была создана год назад по распоряжению Владимира Путина.

«За это время по её инициативе принят комплекс мер поддержки участников СВО и значительно расширены меры помощи семьям наших бойцов. Об итогах работы группы за год доложим президенту в январе», — резюмировал глава рабочей группы.