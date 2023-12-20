Вашингтон, 20 декабря, 2023, 20:15 — ИА Регнум. США продолжат взаимодействовать с Китаем с позиции силы, укреплять свои позиции в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил 20 декабря на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

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«Наши партнёрские отношения в Индо-Тихоокеанском регионе никогда не были настолько прочными. Эти усилия позволили нам эффективно взаимодействовать с партнёрами и одновременно искать решения таких проблемных вопросов, как торгово-экономический курс Китая, мир и стабильность в Тайваньском проливе и восточной части Южно-Китайского моря, а также в вопросе прав человека», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в начале декабря представитель Тихоокеанского командования армии США Роб Филипс заявил, что американские власти намерены усилить сдерживание Китая. С этой целью в 2024 году планируется разместить в Индо-Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности, отметил он.

15 ноября состоялась встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам встречи Байден заявил, что США возобновляют прямые военные контакты с Китаем, и в целом назвал беседу одной из самых продуктивных и конструктивных.

При этом позднее американский лидер назвал Си Цзиньпина диктатором, также отметив, что тот управляет коммунистической страной. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин 16 июня назвала такие высказывания крайне ошибочным и безответственным подходом. Дипломат подчеркнула, что Пекин решительно выступает против политических манипуляций.