Минфин США обновил механизм по соблюдению потолка цен на российскую нефть
Вашингтон, 20 декабря, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Власти США и их союзники обновили список мер по обеспечению соблюдения так называемого «потолка цен» на российскую нефть, сообщили 20 декабря в министерстве финансов США.
«Вскоре мы начнём требовать, чтобы поставщики услуг из стран коалиции получали подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают российскую нефть», — сказано в сообщении ведомства.
Кроме того, участники цепочки поставок с доступом к детализированным дополнительным затратам (на страхование и фрахт) должны будут делиться ими с последующими участниками цепочки по их запросу, отметили в минфине США.
Также в ведомстве заявили, что довольны результатами ранее введённых ограничений.
Как сообщалось ранее, страны «группы семи», а также ЕС и Австралия ввели «потолок цен» на нефть из России, поставляемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель для подчинённых им судов и территорий. С февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России.
Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них. Введение «потолка цен» он назвал шулерскими уловками и шантажом, отметив, что такие действия разрушают глобальную экономику и создают угрозу благополучию миллиардов людей.
В декабре 2023 года президент подписал указ о продлении до 30 июня 2024 года ответных мер на установленный западными странами «потолок цен» на российскую нефть. Согласно указу, поставки нефти и нефтепродуктов из России запрещаются в случае, если в контрактах прямо или косвенно указано использование введённого западными странами ограничения цен. Меры действуют с февраля 2023 года.
6 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на данные Минфина РФ сообщило, что доходы России от продажи нефти в октябре составили 11,3 млрд долларов, или 31% от общих доходов бюджета страны за месяц, что стало самым высоким показателем с мая 2022 года и превышает показатель любого месяца до начала спецоперации на Украине. Агентство назвало эту сумму дырой в нефтяных санкциях против России, отметив, что Москва сохранила контроль над экспортом и постепенно повышает цены.