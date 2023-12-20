Вашингтон, 20 декабря, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Власти США и их союзники обновили список мер по обеспечению соблюдения так называемого «потолка цен» на российскую нефть, сообщили 20 декабря в министерстве финансов США.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вскоре мы начнём требовать, чтобы поставщики услуг из стран коалиции получали подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают российскую нефть», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, участники цепочки поставок с доступом к детализированным дополнительным затратам (на страхование и фрахт) должны будут делиться ими с последующими участниками цепочки по их запросу, отметили в минфине США.

Также в ведомстве заявили, что довольны результатами ранее введённых ограничений.

Как сообщалось ранее, страны «группы семи», а также ЕС и Австралия ввели «потолок цен» на нефть из России, поставляемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель для подчинённых им судов и территорий. С февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России.

Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них. Введение «потолка цен» он назвал шулерскими уловками и шантажом, отметив, что такие действия разрушают глобальную экономику и создают угрозу благополучию миллиардов людей.

В декабре 2023 года президент подписал указ о продлении до 30 июня 2024 года ответных мер на установленный западными странами «потолок цен» на российскую нефть. Согласно указу, поставки нефти и нефтепродуктов из России запрещаются в случае, если в контрактах прямо или косвенно указано использование введённого западными странами ограничения цен. Меры действуют с февраля 2023 года.

6 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на данные Минфина РФ сообщило, что доходы России от продажи нефти в октябре составили 11,3 млрд долларов, или 31% от общих доходов бюджета страны за месяц, что стало самым высоким показателем с мая 2022 года и превышает показатель любого месяца до начала спецоперации на Украине. Агентство назвало эту сумму дырой в нефтяных санкциях против России, отметив, что Москва сохранила контроль над экспортом и постепенно повышает цены.