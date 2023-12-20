Москва, 20 декабря, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Отчет мэра Москвы Сергея Собянина о работе правительства столицы затронул наиболее важные для москвичей направления развития города, а новый формат выступления позволил донести эту информацию для широкого круга горожан. Об этом сообщила депутат Мосгордумы, главврач городской поликлиники №3 Елена Самышина.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«В отчете, озвученном мэром столицы Сергеем Собяниным в ходе интернет — и ТВ-трансляции, были охвачены все направления развития городской экономики, инфраструктуры, социальной сферы, и депутаты большинством голосов поддержали этот отчет», — рассказала Елена Самышина.

Парламентарий подчеркнула, что в отчете мэр уделил большое внимание развитию здравоохранения столицы.

«Для меня как для медика важно видеть, как будет развиваться городское здравоохранение, и этому направлению было уделено большое внимание. Модернизация, цифровизация, научные прорывы в городской медицине должны быть видимыми для жителей», — отметила парламентарий. По ее словам, столичное здравоохранение переживает большие перемены, и к ним нужно привыкнуть как врачам, так и пациентам. По мнению парламентария, подробный рассказ, как все работает, из уст первого лица — это залог того, что москвичи внимательно отнесутся к переменам и будут больше внимания уделять своему здоровью, в том числе, и профилактическим мерам.

Елена Самышина напомнила. что в отчете мэр также затронул тему спорта.

«Отрадно, что тема здравоохранения в логике городского развития следует бок о бок с темой физкультуры и спорта. Сегодня в отчете мэра прозвучали очень важные слова — городской спорт рассматривается как индустрия, и вслед за развитием возможностей для занятий зимними видами спорта будут развиваться летние — в том числе, занятия на воде. Это не менее важный вклад в здоровье горожан, чем новые поликлиники и больницы», — сказала Самышина.

По мнению столичного парламентария, такой формат отчета мэра о работе правительства столицы работает на развитие доверия между властью и обществом.

«Выходить в эфир и подробно объяснять, как принимаются те или иные решения, развиваются те или иные сферы — это тот шаг, который поможет людям не просто найти информацию, но строить планы — личные, деловые, творческие. Сегодняшний отчет в новом формате станет, надеюсь, хорошей традицией», — заключила депутат МГД.

Другой депутат Московской городской думы Мария Киселёва в беседе с журналистами также отметила, что отчет мэра Москвы Сергея Собянина о деятельности правительства столицы был представлен в максимально наглядной, доступной и понятной каждому москвичу форме.

«Все москвичи прекрасно знают, что могут через электронные приемные обратиться в органы власти Москвы — и получить исчерпывающие ответы на беспокоящие их вопросы. Для сообщений о проблемах текущего характера используется портал gorod. mos.ru — этот сайт зарекомендовал себя как отличный инструмент решения вопросов в сфере ЖКХ и городского хозяйства», — заявила она.

Возможность быть с представителями власти накоротке, рассчитывая на оперативный и продуктивный диалог, привычна москвичам. По словам парламентария, трансляция отчета мэра Москвы Сергей Собянина стала еще одним шагом по пути эффективного диалога с жителями, органично продолжившим ранее выстроенные линии взаимодействия. «Мэр рассказал о достижениях столицы, о ходе реализации крупнейших городских проектов и планах на ближайшее будущее», — сказала Мария Киселева.

Депутат отметила, что мэр в своем отчете рассказал об успехах в сферах здравоохранения и образования, ускорении работ по программе реновации, о планах по капитальному ремонту школ в Москве, дальнейших масштабных инициативах в развитии транспортной системы столицы.

«Не могу не отметить как достижения, так и планы в развитии массового спорта. Перспектива создания городской сети бассейнов, развития инфраструктуры для занятия летними видами спорта выглядит крайне многообещающей», — подчеркнула депутат.

Мария Киселева добавила, что отчет мэра в формате трансляции, которая велась как по ТВ, так и в интернете, позволил всем москвичам оценить развитие города.

«Хотелось бы, чтобы такой подход к коммуникации, стремление представить итоги работы не в виде бесчисленных и сложных для восприятия таблиц и текстов, а в наглядном и доступном виде, стал основой нового стандарта коммуникации представителей московских властей всех уровней с жителями», — отметила Мария Киселева.

По мнению парламентария, диалог между властью и обществом, умение слышать друг друга и договариваться — основа жизни в современном городе, и московские власти планомерно работают над тем, чтобы быть в постоянном контакте с москвичами, слышать их.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин представил депутатам Мосгордумы в формате телетрансляции свой ежегодный отчет о результатах деятельности столичного правительства. В своем докладе он рассказал о развитии таких сфер, как транспорт, промышленность, здравоохранение, образование.