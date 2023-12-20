Вашингтон, 20 декабря, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Российские инвесторы в октябре снизили вложения в американские государственные облигации почти в два раза — с $73 млн до $31 млн. Об этом 20 декабря сообщило министерство финансов США.

РИА Новости / Сергей Мамонтов

Как следует из опубликованной статистики, на долгосрочные облигации в октябре приходится $28 млн ($61 млн в сентябре), на краткосрочные — $3 млн ($12 млн в сентябре).

Как сообщало ИА Регнум, по данным минфина США, Россия в сентябре по сравнению с августом почти в два раза увеличила объём вложений в американские гособлигации. Для сравнения: в августе вложения России в госбумаги США составили $31 млн, в июле ― $29 млн, в июне — $33 млн, в мае — $36 млн, в апреле — $35 млн, в марте — $77 млн, в феврале — $75 млн.

В начале 2023 года Россия сократила инвестиции в ценные бумаги США на миллиарды долларов. По состоянию на январь 2023 года инвестиции РФ в американские облигации составляли $67 млн, в то время как в декабре 2022 года — $629 млн, а в октябре 2022 года — $2,034 млрд.