Вена, 20 декабря, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Австрийская компания OMV изучает указ президента России Владимира Путина о смене управления Южно-Русским нефтегазоконденсатным месторождением (НГКМ) на новые российские юрлица без иностранного участия, сообщила 20 декабря пресс-служба компании.

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«В настоящее время OMV рассматривает президентский указ и может предпринять дальнейшие шаги для защиты своих прав», — говорится в пресс-релизе, который приводит ТАСС.

В OMV напомнили о решении не осуществлять больше инвестиции в России и о пересмотре своей доли в Южно-Русском месторождении (24,99%), включая возможность продажи и выхода. Компания не ожидает дальнейшего негативного эффекта от данной меры на свои результаты, поскольку ещё в 2022 году скорректировала стоимость своего российского бизнеса на 2,46 млрд евро и больше не включает его в отчёты.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 19 декабря подписал указ, лишающий компании из недружественных стран — немецкую нефтегазовую Wintershall и австрийскую OMV — их прав. Они имели активы в компаниях, которые занимались разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

Согласно указу, доли Wintershall и OMV в совместных предприятиях с «Газпромом» будут принудительно проданы новым российским владельцам.

Активы компаний «Ачимгаз» и «Ачим девелопмент» перейдут в распоряжение ООО «Газовые технологии». Правительство РФ по указу Владимира Путина создаёт российские общества с ограниченной ответственностью, к которым переходят все права и обязанности ОАО «Ачим Девелопмент», АО «Ачимгаз», АО «Ачим сбыт».

В России немецкая компания Wintershall Dea имела доли в АО «Ачимгаз» — 50,00%, ОАО «Севернефтегазпром» — 24,99% и ООО СП «Волгодеминойл» — 50,00%. Она участвовала в разработке газовых месторождений, была одним из инвесторов «Северного потока — 2» (ей принадлежали 15,5% акций). Во второй половине января Wintershall Dea анонсировала уход из российского бизнеса.