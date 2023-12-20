Москва, 20 декабря, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Дочь советского артиста Геннадия Хазанова Алиса рассказала в интервью Bild, что идущий в Берлине спектакль «Последнее слово», в котором она участвует, «раскрывает иностранцам глаза на страшную правду о России».

Кадр из видео

Спектакль Максима Диденко — аналог запрещенной в России за пропаганду терроризма постановки Евгении Беркович и Светланы Петрийчук «Финист Ясный Сокол». Алиса Хазанова читает со сцены стихи Беркович, находящейся в настоящее время в СИЗО.

«Когда началась [специальная военная операция], нам не хватало слов, чтобы что-то произнести. Монологи в «Последнем слове» дали нам нужные слова», — рассказывал Диденко.

При этом в конце октября 2023 года в российский прокат вышел фильм Хазановой «Белый список». Регулярно выступающая с антироссийскими комментариями (в частности, называвшая действия России «варварскими» и «жестокими») дочь Геннадия Хазанова ранее отмечала, что живёт на два дома, в Москве и Лондоне.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года Московский городской суд признал законным продление ареста режиссёру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, обвиняемым в оправдании терроризма.

Правоохранители задержали Беркович и Петрийчук в мае 2023 года после публикации в соцсетях видео читки пьесы «Финист — Ясный Сокол». Экспертиза показала, что в произведении есть признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).