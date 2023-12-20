Рязань, 20 декабря, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Трёхлетний ребёнок скончался после посещения частной стоматологической клиники в Рязани. Об этом 20 декабря сообщил источник газеты «Известия».

Анастасия Полозкова ИА REGNUM

Он уточнил, что после проведения процедуры, у юного пациента дома резко ухудшилось состояние и в течение несколько дней он умер.

Железнодорожный межрайонный следственный отдел Следственного комитета (СК) начал доследственную проверку, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности произошедшего устанавливаются.

Как передавало ИА Регнум, молодая женщина скончалась в Новосибирске после того, как ей удалили зуб в одной из клиник. В ноябре 27-летняя женщина обратилась из-за больного зуба в одну из частных клиник. Ей стало плохо, когда она вернулась домой после удаления зуба. Женщину госпитализировали уже без сознания. Она умерла 2 декабря, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь.

Следственное управление СКР по региону проводит по данному факту процессуальную проверку. Ход проверки поставил на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.