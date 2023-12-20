Тюмень, 20 декабря, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Жительница Тюмени пожаловалась на группу подростков с Олимпийской улицы, которая собирается в одной из квартир её подъезда и держит в страхе жителей дома, пишет 20 декабря издание «72.ru».

Иван Шилов ИА Регнум

По её словам, дети терроризируют жителей дома, кричат, ведут себя неадекватно по отношению к окружающим. Женщина утверждает, что десятки раз обращалась в полицию, но на её жалобы силовики не реагируют.

«Собираются толпами по 15–20 человек. Они шумят в неположенное время, плюются на этаже, блюют, орут, матерятся, курят. Выходят из квартиры неадекватные, на ногах еле стоят. Когда двери открывают, на весь коридор вонь. В прошлом году они избили нашего соседа, поцарапали несколько машин», — рассказала она порталу.

Женщина добавила, что однажды жители даже поймали подростков и уже вызвали полицию, однако по вызову никто не приехал.

«Наглые, полностью уверенные в своей безнаказанности. Мы уже не можем жить в таком хаосе. Ребёнок боится в школу идти», — заявила она.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области, тем временем, объяснили, что силовики выезжали на место и установили личности несовершеннолетних. По результатам проверки в отношении их и их законных представителей будут приняты меры в пределах правовых компетенций, уточнили в управлении.

Как передавало ИА Регнум, в октябре сотрудники правоохранительных органов задержали банду подростков, избивавших в Москве и Подмосковье прохожих ради лайков.

По данным следствия, подростки в составе организованной группы заранее планировали преступления. В период с сентября по октябрь 2023 года, действуя на территории столицы и Химок, они намеренно провоцировали конфликты, после чего нападали на сверстников и из хулиганских побуждений беспричинно наносили им удары руками и ногами. Свои противоправные действия злоумышленники снимали на видео и выкладывали в социальные сети.