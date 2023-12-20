Москва, 20 декабря, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Неравнодушие общества не допустило выпуск новой банкноты номиналом 1000 рублей, на которой была изображена бывшая церковь в Казани без креста. Об этом говорится в докладе патриарха Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП) Кирилла, опубликованном на сайте РПЦ.

cbr.ru Купюра номиналом 1000 рублей

По его словам, на предполагавшейся к выпуску в обращение банкноте «нарочито затирался на православных храмах крест господень».

«Радует, что во многих случаях общественная озабоченность привела к исправлению упомянутых ситуаций. Ситуаций, которые не должны иметь место, тем более в то время, когда наша страна вовлечена в глобальное цивилизационное противостояние, в котором отстаивается наша самобытность», — отметил патриарх.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября Банк России представил модернизированные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. На новой купюре номиналом 1000 рублей, которая посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, изображена Никольская башня Нижегородского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике в Казанском кремле и Музей истории государственности татарского народа в Казани, который расположен в бывшей дворцовой церкви.

Позже Банк России сообщил, что дизайн новой купюры достоинством в одну тысячу рублей будет доработан. Выпуск банкноты в текущем оформлении приостановлен. Центробанк не стал указывать причину такого решения. Однако после презентации ЦБ обновлённого дизайна купюры в тысячу рублей 16 октября последовала волна критических замечаний со стороны общественности и представителей Русской православной церкви. Поводом для разногласий стало отсутствие на Музее истории государственности татарского народа в Казани православного креста, хотя музей расположен в бывшей дворцовой церкви.

Как отметил протоиерей Максим Первозванский, хотя Центробанк и не стал объяснять причину приостановки выпуска новой купюры, но совершенно очевидно, что это связано с общественным возмущением спорным дизайном.

При этом экономист Владимир Григорьев отметил, что та купюра номиналом одна тысяча рублей, которую ранее презентовал Банк России, впоследствии обязательно станет редким и коллекционным экземпляром. В ЦБ приостановили выпуск с вызвавшим резонанс дизайном, но небольшое количество банкнот всё же было напечатано и оказалось на руках, заметил экономист.