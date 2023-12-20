Москва, 20 декабря, 2023, 18:31 — ИА Регнум. В будущем Российский футбольных союз (РФС) ещё может вернуться к идее перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом 20 декабря заявил глава РФС Александр Дюков.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент РФС Александр Дюков

Он отметил, что в РФС не до конца удовлетворены результатами переговоров с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«У нас есть определённое время для принятия решений. Опция по смене конфедерации никуда не уйдет. Эта опция есть. Такой возможностью мы можем воспользоваться если не в этом году, то в следующем», — сказал Дюков.

Он добавил, что сейчас отсутствует гарантия перехода. Можно выйти из УЕФА, но нет гарантии, что Россию примут в азиатскую конфедерацию.

По его словам, сам по себе переход не будет означать, что автоматически российские команды смогут принимать участие в официальных матчах. Для этого важна позиция и поддержка ФИФА.

Как ранее сообщало ИА Регнум, исполнительный комитет РФС проголосовал против перехода из УЕФА в азиатскую конфедерацию. Все члены исполкома посчитали, что нет смысла в переходе без гарантий от ФИФА.

В сентябре Дюков заявил, что решение будет принято до конца 2023 года. Он отметил, что РФС не может сменить конфедерацию без неофициального согласия и одобрения ФИФА.