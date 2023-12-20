Сана, 20 декабря, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Двжиение хуситов, которое контролирует север Йемена, объявило всеобщую мобилизацию для дальнейшей отправки бойцов в сектор Газа. Об этом заявил представитель движения, член-политбюро «Ансар Алла» Хузам аль-Асад в разговоре с «РИА Новости».

Osamah Abdulrahman/Global Look Press

«Что касается всеобщей народной мобилизации в поддержку нашего народа в секторе Газа, то она была начата во всех провинциях, были открыты тренировочные лагеря, десятки тысяч молодых людей пошли добровольцами обучаться военному ремеслу, несколько групп уже выпустились в различных провинциях Йемена», — сказал аль-Асад.

По словам представителя движения хуситов, новобранцы станут силой, которая призвана «поддержать народ в секторе Газа, который подвергается геноциду со стороны Израиля при поддержке США».

Он также отметил, что эта армия сможет принять участие в конфликте в секторе Газа, если «будут условия и возможности для этого».

Ранее в разговоре с ИА Регнум востоковед Артём Кирпичёнок заявил, что от хуситов «можно ожидать много разных сюрпризов». Он отметил, что недавно хуситы высказались в поддержку населения сектора Газа, которое подвергается обстрелам Израиля. По словам эксперта, в последние недели хуситы при помощи ракет и отрядов коммандос перехватывают корабли, которые либо принадлежат израильским компаниям, либо везут грузы в израильские порты на Красном море. А это нанесло очень серьёзный удар по торговле в регионе. Многие компании, занятые перевозкой контейнеров, отказались доставлять грузы в Израиль. Цены на перевозку поднялись.

Перед этим глава Пентагона Ллойд Остин 18 декабря объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда.

У берегов Йемена 14 декабря хуситы напали на контейнеровоз датской компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе, шедший в Израиль.

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви 1 ноября заявил, что его страна не воюет с Йеменом.