Москва, 21 декабря, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель живёт в плену собственного мифа о структуре Евросоюза, а реальность сейчас не соответствует придуманной им действительности. Он один из тех, кто делает из Евросоюза военную организацию и второе НАТО. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился доцент Финансового университета при правительстве, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв.

Philipp von Ditfurth/Global Look Press Жозеп Боррель

Ранее глава Евродипломатии написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter), что Европейский союз будет «безвозвратно испорчен» в случае поражения Украины и сохранения конфликта в секторе Газа. По его мнению, Европа в опасности, а потому он призвал лидеров стран ЕС «засучить рукава».

Политолог Журавлёв назвал высказывание Борреля цирком и обратил внимание на то, что в цитате главы Евродипломатии содержится военный призыв к странам содружества. Это кардинально меняет основу и принципы Евросоюза, который становится больше похож на союз государств в военных целях, как НАТО.

«Он честно признаётся, что Евросоюза, как некого независимого института, который занимается европейской экономикой, нет. Что Евросоюзу важна победа на Украине и победа Израиля в Газе. Он честно признался, что Евросоюз как институт — это второе НАТО. Но Евросоюз как институт не должен вообще никак касаться вопросов вооружённых конфликтов, которые происходят за его пределами», — поделился Журавлёв.

По его мнению, Боррель и другие еврочиновники, которые не принимают решений, а лишь декларируют их, имеют своё мифическое представление об устройстве мира. Им странно осознавать своё бессилие и невозможность повлиять на важные геополитические вопросы, поэтому они могут только бросать яркие заявления и громкие призывы.

«Философы-генеральщики, которые правят Евросоюзом, в их понимании европейский проект рухнет. Потому что он мог быть только либеральным. А в условиях проигравшей Украины и консервативной России на границах Европы какой может быть либеральный проект? Они живут в плену некоего своего мифа, где европейский проект в опасности. Этот миф не выживет в новых условиях, даже Боррель это понял», — отметил политолог.

С другой стороны, как отметил Журавлёв, европейские чиновники не могут поверить, что Россия также выступает за скорое прекращение конфликта на Ближнем Востоке. Они представили Российскую Федерацию как некоего агрессора и теперь в любом конфликте, даже в том, где интересы ЕС и России совпадают, пытаются намекнуть на необходимость противостоять Москве.

Во время прошедшей в Брюсселе встречи глав министерств иностранных дел стран Евросоюза Боррель заявил, что продвинутые гарантии безопасности для Украины заключаются в поставках ей вооружения. Говоря о рисках блокировки оказания помощи Киеву венгерским лидером Виктором Орбаном, Боррель отметил, что верит в нерушимость европейского единства, и добавил, что это будет решать саммит. Позже глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что на саммите ЕС 14–15 декабря не удалось согласовать программу помощи Украине объёмом 50 млрд евро.

Как сообщало 10 декабря ИА Регнум, премьер-министр Эстонии Кая Каллас указала на сложности в сохранении единства Евросоюза. Европейское единство, по её словам, ставилось под вопрос с начала украинского конфликта. Каллас согласилась, что многие европейские лидеры разделяют опасения премьера Орбана по поводу коррумпированности властей в Киеве.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре в ходе выступления в испанской Малаге Боррель заявил, что у Евросоюза множество проблем. Первой из них он назвал Украину, «где скорой победы над Россией не ожидается».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это заявила, что такие слова можно расценивать как признание в ЕС победы России над Украиной.