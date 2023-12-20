Хуст, Украина, 20 декабря, 2023, 17:52 — ИА Регнум. В Закарпатской области на западе Украины отказались демонтировать памятник советским солдатам, сообщил 20 декабря Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

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По его данным, Синевирский сельский совет Хустского района решил оставить памятник, так как на нём нет советской символики.

Ранее сообщалось, что в селе Смыков Сокальской общины попытались демонтировать памятник советскому солдату, но на его защиту встал староста села Виталий Левицкий. Когда к памятнику подъехала техника для сноса, староста взобрался на монумент и не дал его снести.

Также жители двух сёл Ивано-Франковской области на Западной Украине выступили против сноса памятников советским солдатам.

Как передавало ИА Регнум, процесс массового сноса памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, в том числе памятники Александру Пушкину и Александру Суворову.

В 2022 году в стране начался новый этап борьбы со всем, связанным с российской и советской историей и культурой. По данным минкультуры Украины, было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.