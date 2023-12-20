Днепропетровск, Украина, 20 декабря, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев лишён звания почётного гражданина украинского города Днепропетровска, переименованного киевским режимом в Днепр. Об этом мэр города Борис Филатов сообщил 20 декабря в Telegram-канале.

ИТАР-ТАСС/Архив Леонид Брежнев

«Леонид Брежнев лишён звания почётного гражданина Днепра», — написал Филатов и пояснил, что такое решение принято на последней сессии городского совета в 2023 году.

Звание почётного гражданина Днепропетровска Брежневу присвоили 21 августа 1979 года.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре днепропетровские власти не стали лишать советского генсека Брежнева звания почётного гражданина. В горсовете пояснили, что сделать это можно после личного обращения гражданина или вступления в силу обвинительного приговора. Там напомнили, что Брежнев умер в 1982 году, а закон о запрете коммунистической символики Украина приняла в 2015-м, поэтому причин для лишения звания нет.

В конце июля в Каменском, родном городе Брежнева в Днепропетровской области, демонтировали его бюст. Отмечалось, что памятник планируют перенести на территорию музея. А в мае депутаты киевского городского совета лишили его звания почётного гражданина Киева. Брежнев был первым, кто получил это звание. Это произошло в 1982 году после открытия в Киеве мемориала «Родина-мать».