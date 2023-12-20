Санкт-Петербург, 20 декабря, 2023, 17:43 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о возбуждении ненависти по национальному признаку в отношении двух мужчин, избивших участника СВО, говорится 20 декабря в Telegram-канале городского главного следственного управления СКР.

ИЗВЕСТИЯ

По версии следствия, подозреваемые 18 декабря в Василеостровском районе избили участника СВО, высказывая при этом фразы, направленные на возбуждение ненависти в отношении него, а также унижающие достоинство человека по признакам национальности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Как передавало ИА Регнум, 19 декабря в ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщили, что 40-летний участник СВО шёл по тротуару и обратил внимание на автомобиль «Лексус», который был частично припаркован на тротуаре. Рядом находились двое неизвестных. Мужчина сделал им замечание, возникла словесная перепалка, переросшая в драку.

После драки злоумышленники скрылись, а пострадавший вызвал правоохранителей. Подозреваемых задержали в течение нескольких минут. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 31 и 33 лет.