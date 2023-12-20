Москва, 20 декабря, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей РФ 20 декабря поздравил депутатов Госдумы и сенаторов с 30-летием Федерального Собрания.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ

«Конечно, прежде всего хочу всех вас поздравить, сенаторов, депутатов Государственной Думы с этим событием, с 30-летием Федерального Собрания Российской Федерации», — сказал он.

Президент поблагодарил парламентариев за своевременное принятие решений по суверенитету и безопасности, а также по социальным обязательствам. Все проделали активную работу по продвижению суверенного курса на международных площадках, добавил он.

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По словам российского лидера, парламентская дипломатия внесла свой вклад в становлении России одним из лидеров мирового большинства. Он напомнил, что в 1990-е годы в России многие законы не выполнялись, но были созданы основы и ориентиры государственности.

Также Путин обратил внимание на присутствие на заседании избранных уже по российским законам руководителей парламентов четырёх исторических регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которых зал приветствовал аплодисментами. Он назвал их крепкими и надёжными, они пришли в органы ради людей.

В целом, отметил президент, встреча с лидерами парламентских фракций была очень содержательной и конкретной.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря в Москве прошло заседание Совета законодателей и президиума Совета законодателей, посвящённое 30-летию Федерального Собрания.

В состав Совета законодателей входят председатели Совета Федерации и Государственной Думы, их заместители, председатели профильных комитетов, а также руководители региональных парламентов. Сопредседателями Совета являются спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.