Уфа, 20 декабря, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Восемнадцатилетняя девушка в Уфе выпала из окна и погибла, когда была на первом свидании с молодым человеком. Об этом сообщает 20 декабря «UFA1.RU».

Elena Mayorova/Global Look Press

По информации источника издания, девушка сняла квартиру в многоэтажке на улице Менделеева, чтобы встретиться с парнем. Пара познакомилась через интернет.

«Во время свидания ей пришла в голову идея — посмотреть на Уфу с высоты девятого этажа вверх тормашками», — говорится в материале.

Девушка свесилась из открытого окна на одном из верхних этажей. Парень держал её, но в какой-то момент она выскользнула у него из рук и упала. От полученных травм девушка скончалась на месте. В деле разбираются следователи.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в Саратове два 17-летних юноши упали с высоты пятого этажа, когда праздновали день рождения своей знакомой. В квартире была вечеринка, затянувшаяся до поздней ночи. Молодые люди сели на подоконник, с внешней стороны которого находилась конструкция для цветов, и вместе с ней рухнули вниз. Обоих доставили в больницу с травмами.