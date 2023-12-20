Москва, 20 декабря, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Шоумена, актёра Максима Виторгана не мешало бы отправить на рытье окопов или строительства защиты от украинских обстрелов. Об этом корреспонденту ИА Регнум 20 декабря заявил председатель Движения «Ветераны России», доброволец СВО Ильдар Резяпов.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Максим Виторган

Ранее Виторган высказался о запрете ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и сравнил представителей этого движения с героинями фильма «А зори здесь тихие».

«Максим Виторган всё это время был осторожен — практически нигде не высовывался, так, чуть-чуть, чтобы в своей тусовке не приняли за чужака. А, учитывая, что актёр он весьма слабый, и основная роль, в которой его чаще всего пытались упоминать в публичном пространстве, — это экс-муж «нашей любимой» Ксюши (Собчак — Ред.), давно отошла на второй план, он никому не интересен. Вот и есть у него возможность делать вид, что он из России никуда и не рвался», — заявил Резяпов.

Он полагает, что по-хорошему Максима Виторгана не мешало бы использовать на рытье окопов либо отправить потаскать мешки с песком для защиты сооружений при обстрелах.

«Глядишь, и в патриоты бы пробился… Если все твои достижения — это то, что ты экс-муж Собчак, надо же как-то о себе заявлять. По примеру многих уехавших из нашей страны перебежчиков с самого начала СВО Максим Виторган активно выступает против всего, что поддерживает Россия. Люди, подобные Виторгану, не принадлежат ни к нам, ни к тем. Они не могут высказаться и предпочитают нейтралитет. Именно такие люди считаются наиболее опасными, потому что от них никогда не знаешь, чего ожидать», — считает Резяпов.

Кроме того, Резяпов напомнил, что в Израиле «сын интернет-пацифиста» Максима Виторгана Даниил пошёл служить в армию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Виторган высказался о запрете ЛГБТ* и сравнил представителей этого движения с героинями фильма «А зори здесь тихие». В частности, он написал, что на Кинопоиске в фильме «Джиа» 1998 года был вырезан поцелуй двух главных героинь. Комментируя случившееся, Виторган написал: «В общем, не прошёл враг, не прошёл. Две девчонки было всего. Но не смогли вы, не смогли…», намекая очевидным образом на финальную сцену из культового советского фильма о войне.