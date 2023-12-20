Берлин, 20 декабря, 2023, 17:37 — ИА Регнум. В генпрокуратуре Германии 20 декабря подтвердили, что подали в суд ходатайство о конфискации российских активов. Взыскание планируется осуществить из-за якобы имевшей место попытки нарушения санкций.

РИА Новости / Алексей Витвицкий

Неназванная прокуратурой российская финансовая организация в июне 2022 года была внесена в санкционный список ЕС, был введён запрет на распоряжение средствами этой компании в банках ЕС, при этом должностные лица российского учреждения пытались снять со своего счёта более 720 млн евро, сказано в сообщении прокуратуры.

«Вскоре после листинга неизвестные должностные лица российского финансового учреждения попытались снять со своего счёта в банке во Франкфурте-на-Майне более 720 млн евро. Банк не выполнил электронное платежное поручение», — отметили в прокуратуре.

Ранее 20 декабря Spiegel сообщил, что генеральная прокуратура Германии хочет изъять часть ранее замороженных в стране российских активов на сумму более 720 млн евро и передать их в бюджет. В период с февраля 2022 по февраль 2023 года в Германии были заморожены российские активы на сумму около 5,32 млрд евро, напомнили авторы.

«Правовые основания»

Обсуждать вопрос о возможной конфискации замороженных российских средств власти ЕС начали ещё в 2022 году. В Еврокомиссии сообщали, что ищут «правовые основания» для отъёма российских активов. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что возможное изъятия активов Банка России «ужасно сложно». При этом в Центробанке ЕС предупреждали о возможном подрыве доверия к евро как к мировой валюте из-за заморозки российских активов, а президент России Владимир Путин назвал заморозку российских счетов за рубежом средневековьем.

12 декабря сообщалось, что Еврокомиссия утвердила предложения по использованию замороженных российских активов, но из-за отсутствия соответствующей законодательной базы не сможет использовать полученные от них доходы. Для этого требуется единогласная поддержка всех стран — членов ЕС.

Обязательства больше не выполняются

В свою очередь комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США в ноябре 2023 года поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. При этом решение о такой конфискации сможет принимать только президент США.

У Вашингтона возникли трудности с выделением денег на помощь Украине, и поэтому США решили прибегнуть к противоправным действиям, отмечал в беседе с ИА Регнум член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

С этим выводом согласился и профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин. Он назвал действия американских законодателей воровством и констатировал, что в настоящее время идёт переформатирование мирового порядка, и никто не гарантирует, что обязательства будут выполняться.

Последствия и ответные меры

Обозреватели Financial Times ранее отмечали, что на Западе до сих пор не конфисковали замороженные российские активы не из-за того, что не могут юридически обосновать это, а из опасений, что другие государства начнут выводить свои средства из этих стран, а такой отток может привести к дестабилизации мировой финансовой системы.

В апреле 2023 года президент России подписал указ об ответных мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом. Он предполагает введение временного управления собственностью компаний, связанных с иностранными государствами, если те блокируют активы России у себя.