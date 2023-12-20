Москва, 20 декабря, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Россия в противостоянии с Западом добилась коренного перелома в 2023 году, заявила на брифинге 20 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Я вот точно скажу о своём ощущении, о своих эмоциях. Это, безусловно, понимание и ощущение того самого коренного перелома, который мы все наблюдаем в нашем противостоянии с Западом», — сказала она, добавив, что этот коренной перелом виден и очевиден везде.

По её словам, он виден там, где российские бойцы с оружием в руках доказывают свою правоту, своим делом и жизнями реализуют ту самую концепцию внешней политики, которая принималась в 2023 году.

«Это ощущается в поведении и стойкости мирового большинства. Это мы видим и на международных площадках, и на саммитах, и в международных организациях. Это видно в том числе и в материалах тех самых западных ангажированных СМИ, которые находятся в абсолютной растерянности от того, на какую авантюру они поддались и к чему это все привело», — добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Также она отметила, что продолжение конфликта на Украине означает для лидера киевского режима Владимира Зеленского единственный шанс сохранить власть. По её словам, власти США пытаются переложить на Евросоюз многомиллиардные расходы на поддержание украинского конфликта, действуя по принципу «вор у вора дубинку украл».

Как передавало ИА Регнум, 17 декабря президент Владимир Путин заявил, что после распада СССР западные страны хотели подчинить себе Россию и использовать её ресурсы. Он предупредил, что в случае полноценного противоборства Запада с Россией будет совсем другая война, а не проведение специальной военной операции.

Он признался, что в 2000-х годах, несмотря на опыт работы в разведке и на госдолжностях, у него были наивные представления относительно западных стран.

Российский лидер подчеркнул, что западные политики своими действиями демонстрируют ангажированность и русофобию, деградация института политики продолжается. Он напомнил, что на протяжении восьми лет западные политики делали вид, что не замечают преступлений Киева в Донбассе. Более того, отметил глава государства, в западных столицах проявления русофобии не просто не замечают, но даже поощряют те страны, которые торопятся занять первые места в этом позорном конкурсе русофобов.