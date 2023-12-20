Москва, 20 декабря, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Заявления президента Молдавии Майи Санду о том, что Россия якобы собирается весной 2024 года дестабилизировать ситуацию в стране, являются «голословными обвинениями». Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 20 декабря.

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«Надоели, честно говоря, эти голословные обвинения молдавского руководства в адрес России. Мы слышим всё это регулярно», — заявила дипломат.

Захарова отметила, что такие обвинения служат попыткой Кишинёва «свалить» на Россию свои внутриполитические неудачи.

Днём ранее Санду в эфире местного телеканала заявила, что Россия весной может «попытаться дестабилизировать» ситуацию в республике.

Подобные обвинения Санду делала и ранее. Так, в мае этого года политик заявила, что Москва якобы хотела свергнуть проевропейское правительство Молдавии и привести к власти в республике пророссийские силы. Какие-либо доказательства своей позиции глава республики не приводила.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря Молдавский парламент утвердил стратегию национальной безопасности, в которой говорится, что Россия якобы является главной угрозой Молдавии. В пользу проекта документа отдали свои голоса 59 из 101 депутата. Её текст представила ещё в октябре Санду, созвав высший совет безопасности страны.

Глава Молдавии тогда заявила, что военные расходы государства планируется увеличить. Кроме того, Санду рассказала о намерении реализовывать стратегическое партнерство с США, которое станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики.

20 ноября Россия закрыла въезд ряду официальных лиц Молдавии в качестве ответа Кишинёву за продолжающиеся преследования русскоязычных СМИ со стороны молдавских властей. В МИД РФ также вызвали посла республики в Москве, которому выразили протест.

24 ноября Молдавия официально присоединилась к индивидуальным санкциям ЕС против России. 29 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предупредила, что Москва не оставит без ответа это решение Кишинёва.