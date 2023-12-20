Мелитополь, 20 декабря, 2023, 16:39 — ИА Регнум. В 2023 году в Херсонской и Запорожской областях отремонтировали семь мостов и около 200 км автотрассы в Крым, пролегающей вдоль Азовского побережья, заявил 20 декабря вице-премьер Марат Хуснуллин.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Ремонт сухопутного маршрута в Крым по территории новых регионов завершён, отметил вице-премьер.

«Масштабная работа началась в прошлом году на территории Донецкой Народной Республики и Запорожской области — там отремонтировали около 160 км дорог. Ещё 200 километров сухопутного маршрута в Запорожской и Херсонской областях обновили в этом году. Таким образом, готово уже порядка 360 км магистрали, связывающей большую Россию с Крымом через новые регионы», — сказал Хуснуллин.

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко в свою очередь рассказал, что, помимо ремонта дорожного полотна, на трассе обустроили 43 остановочных павильона, более 14 км барьерного ограждения, около двух тысяч дорожных знаков и более 2 км бордюрного камня, а также укрепили откосы.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в октябре 2023 года глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что вместе с Маратом Хуснуллиным готовит обоснование строительства трассы Симферополь — Джанкой до Ростова-на-Дону через Херсонскую и Запорожскую области. Будет она двух — или четырёхполосной, пока не определено, отметил губернатор. Он добавил, что ремонт основной дороги по этому маршруту (через Джанкой) будет выполнен в рамках федеральной целевой программы.

В ноябре 2023 года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале строительства новой железной дороги из Ростовской области через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области в Крым. Новая трасса призвана обезопасить перевозки от обстрелов со стороны ВСУ, которые в настоящее время атакуют действующую ветку, проходящую севернее, пояснил губернатор.