Москва, 20 декабря, 2023, 16:30 — ИА Регнум. 19 декабря в театре «Маска» (МДМ) состоялась премьера нового пародийного спектакля «МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так» театральной компании «Бродвей Москва» продюсера Дмитрия Богачёва.

Пресс-служба театральной компании «Бродвей Москва» Премьера мюзикла «МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так» прошла в Москве

За 22 года своей карьеры команда Богачёва представила в России главные хиты мирового музыкального театра, в числе которых Mamma Mia! , «Призрак оперы», «Шахматы» и другие. Последняя большая премьера в Театре МДМ — мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» на песни группы «Секрет». Уже больше года этот спектакль собирает аншлаги в зале на 1800 мест.

В центре сюжета нового спектакля — история, случившаяся в вымышленном городе Семиозерске: шеф крупного предприятия заказывает театру дома культуры поставить любимое шоу своей жены — мюзикл Mamma Mia!. Режиссёр и артисты берутся за дело, однако у заказчика есть свои представления о прекрасном. Раз за разом спуская очередную абсурдную идею, он даже не представляет, во что в итоге выльются его пожелания. Словом, никто не знает, чем обернется этот блистательный балаган, когда откроется занавес.

Творческую команду нового спектакля возглавила режиссер Анна Шевчук, хореографом стала Ирина Кашуба, музыкальным руководителем — Артур Байдо, а художественное оформление создали сценограф Максим Обрезков, художник по костюмам Анастасия Федорова и художник по свету Александр Сиваев. Пьесу и тексты песен написал драматург и сценарист Сергей Плотов.

Среди артистов, задействованных в постановке, не только представители мюзиклов, но и актеры драматических театров: Павел Левкин, Юлия Чуракова, Анна Кармакова, Александр Матросов, Сергей Федюшкин, Никита Смольянинов, Александр Бабик и другие.