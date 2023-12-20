Ростов-на-Дону, 20 декабря, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Отель «Добрыня» в Ростовской области, который отказал в заселении участникам СВО, принадлежит семье исполняющего обязанности главы Миллеровского городского поселения. Члены семьи Александра Локтева, и он сам, отказались комментировать ИА Регнум причину закрытия отеля.

миллерово-гп.рф И. о. главы Администрации Миллеровского городского поселения Александр Локтев

Так, 18 декаюоя стало известно, что в Ростовской области отель отказался заселять в отель на ночёвку трёх военных, которые возвращались в зону проведения СВО из отпуска. Администратор объяснила такой поступок «переполненными номерами и неправильным бронированием». По словам администратора Алёны, в отеле на момент инцидента уже проживало много военнослужащих. Однако волонтёр, которая бронировала номера, рассказала совсем иную версию событий. По её словам, администрация отеля выступила именно против заселения военнослужащих. Бойцам заявили, что «военных не обслуживают».

Загородный клуб «Добрыня» находится недалеко от города Миллерово в хуторе Новоспасовка, откуда военным удобно добираться в Донецк и Луганск. «Добрыня» служил для военных крайним пристанищем перед отправкой в зону СВО.

После публикации информации об отказе в заселении и возникшем резонансе на отель обрушился шквал критики, а на следующий день после скандала загородный клуб закрылся. Телефоны гостиницы оказались недоступны для гостей, а на двери появилась табличка «закрыто».

Журналисты ИА Регнум попытались связаться с владельцем гостиницы, чтобы узнать, каким образом отель будет функционировать дальше и в чём причина прекращения деятельности.

Как выяснилось, отель оформлен на 54-летнюю Людмилу Кукольник. Женщина родом из города Брянка Луганской области, но уже успела обзавестись крупным бизнесом в Ростовской области. Администратором в отеле работает её 35-летняя дочь Алёна Локтева (именно она комментировала инцидент с отказом в заселении). Фамилию «Локтевых» в Миллеровском районе знают очень хорошо, ведь это фамилия исполняющего обязанности главы Миллеровского городского поселения Александра Локтева.

Администратор Алёна, как оказалось, супруга старшего сына Александра Локтева — 34-летнего Александра. Чета Локтевых этот факт не скрывает и выкладывает совместные фотографии в соцсети. однако в разговоре с журналистом Александр утверждал, что не знаком с собственной женой.

«Я ничего комментировать не буду. Мой отец не имеет к этому никакого отношения. И никакой Алёны я не знаю», — сказал Александр и бросил трубку.

На участке, где расположен отель, также находится конно-спортивный клуб «Добрыня», в котором часто любят гостить и кататься на лошадях Александр с Алёной.

Источник ИА Регнум также сообщил, что в 2015 году 34-летний Александр попал в неприятную ситуацию — он случайно отстрелил ухо незнакомому мужчине. В ноябре того года в дом Локтева, разбив окно, пробрался незнакомец. Мужчина вытащил нож и грозился убить Александра, тогда последний достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в незнакомца. В результате стрельбы мужчина потерял часть ушной раковины.