Москва, 20 декабря, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал «Точка ТВ» на 1 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в клипе Николая Баскова на песню «Странник». Об этом 20 декабря сообщили в суде.

Кадр из видео

Отмечается, что телеканал признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ («Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол»).

Установлено, что 14 июля 2023 года в 17:49 телеканал выпустил в эфир клип певца без плашки «18+».

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря Таганский суд Москвы вынес решение, согласно которому учредитель телеканала ТНТ Music компания «Фонбет ТВ» должна выплатить штраф в размере 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). В июне Басманный суд Москвы составил на компанию административный протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга 1 декабря оштрафовал на 500 тысяч рублей музыкальный телеканал Aiva за демонстрацию видеоклипа Сергея Лазарева, в котором Роскомнадзор обнаружил пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

В конце ноября Верховный суд России признал экстремистской деятельность международного общественного движения ЛГБТ и запретил её в России. В суд с иском обратился Минюст.