Москва, 20 декабря, 2023, 16:18 — ИА Регнум. В Москве 20 декабря открылись ёлочные базары, они будут работать до 31 декабря, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«В ассортименте представлены ели из Пермского края, Кировской области, Республики Башкирии, а также пихты из Дании и Бельгии. Кроме традиционного новогоднего дерева, горожане смогут приобрести сосну и лапник», — сказано в сообщении.

В мэрии Москвы уточнили, что ёлочные базары должны иметь ограждение, освещение и красочное оформление. Кроме того, на них, как правило, размещена вывеска с указанием юридического адреса организации, а также контрольно-кассовая техника и книга отзывов и предложений. В торговых точках разрешается продавать ёлочные игрушки и украшения, электрические гирлянды и подставки для елей.

Как информировали в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг, всего будет работать 245 точек продажи. Средняя цена отечественной ели в этом году составляет от 1,4 тыс. до 1,6 тыс. рублей за метр, сосны — от 1,8 тыс. до 2 тыс. рублей за метр, а импортной сосны из Дании — от 6 тыс. рублей за метр.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Роспотребнадзоре дали совет по выбору новогодней ёлки. Для того чтобы живая новогодняя ёлка простояла до окончания новогодних праздников, дерево лучше покупать в двадцатых числах декабря. В противном случае оно осыплется раньше, чем закончатся торжества.

11 декабря в Щёлковском городском округе Московской области спилили главную ель России. 84-летнее дерево росло в деревне Новопареево. Через несколько дней его установили на Соборной площади Московского Кремля на всё время празднования Нового года.

Ель нашли при помощи спутника. При выборе дерева, которое отправят в Кремль, учитывали окрас хвои, он должен быть равномерным и насыщенным, без сухих и сломанных веток. Крона дерева должна иметь пирамидальную форму. Спиленная кремлёвская ёлка в высоту достигает 25 м, размах веток — 10 м, диаметр ствола дерева — 60 см.