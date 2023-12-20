Санкт-Петербург, 20 декабря, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление, согласно которому в городе с 20 декабря при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий вводится масочный режим, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора на своём сайте.

Дарья Драй ИА Регнум

«Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий обеспечить: использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)», — сказано в документе.

Башкетова также поручила ввести масочный режим в стационарных и амбулаторных медицинских организациях, в стационарах должны запретить допускать посетителей за исключением тех, кто осуществляет уход за тяжелыми и лежачими пациентами.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что предпосылок для введения в Кремле масочного режима нет, а для обеспечения безопасности президента РФ Владимира Путина в контексте роста заболеваемости ОРВИ и гриппа делается всё необходимое.

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в разговоре с ИА Регнум рассказала, что заболевшие ОРВИ должны помнить, что их самая главная и единственная защита — это иммунная система.

Она добавила, что, по её опыту, чаще всего люди, заболевшие ОРВИ, допускают такую ошибку: они полагают, что, выпив таблетку против гриппа, они сразу пойдут на поправку. Она также подчеркнула, что не следует сбивать температуру, если она не превысила 38 градусов.