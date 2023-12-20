Москва, 20 декабря, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 декабря по видеосвязи откроет автомобильную дорогу М-12 «Восток» до Казани. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru

«В режиме видеоконференции с участием президента состоится церемония открытия автомобильной дороги М-12 «Восток» до Казани», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, М-12 «Восток» — один из самых масштабных российских инфраструктурных проектов, который строится по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». На трассе возводится более 300 сооружений, среди которых мосты, развязки и переходы для животных. Автомагистраль не только свяжет регионы России и повысит их доступность, но и снизит количество ДТП.

В сентябре 2023 года на 10 месяцев раньше срока был открыт участок трассы М-12 протяжённостью 415 км от Москвы до Арзамаса. Таким образом, автомобильная дорога связала Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области.

В ходе прямой линии 14 декабря житель Москвы рассказал президенту РФ Владимиру Путину о проблемной оплате проезда по дороге М-12. По словам мужчины, примерная стоимость проезда достигнет 6 тыс. рублей, на что глава государства ответил, что цифра должна быть меньше и пообещал проверить данные. В тот же день в «Автодоре» сообщили, что стоимость проезда по маршруту Москва — Казань составит 4481 рубль, тарифы на проезд по уже открытым участкам останутся прежними.