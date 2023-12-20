Матвиенко назвала сильную президентскую власть в РФ вакциной от кризисов
Москва, 20 декабря, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Сильная президентская власть в России не только стала для страны вакциной от политических кризисов, но и гарантировала ей реальный суверенитет, заявила 20 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Очевидно, что сильная президентская власть не только стала для нас вакциной от политических кризисов, но гарантировала нам реальный суверенитет», — сказала Матвиенко на торжественном заседании Совета законодателей, посвящённому 30-летию Федерального Собрания.
По её словам, сильная президентская власть обеспечила условия для возвращения в состав России исторических земель благодаря воле главы государства.
Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент России Владимир Путин никогда не избегал ответственных решений, и сейчас, в момент исторического выбора и исторического вызова, вновь показал, что готов действовать, исходя из интересов страны и её граждан.
Она выразила уверенность, Путин делал заявление о выдвижении на выборы, опираясь на реальный запрос россиян и учитывая их волю и настрой.