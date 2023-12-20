Москва, 20 декабря, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Сильная президентская власть в России не только стала для страны вакциной от политических кризисов, но и гарантировала ей реальный суверенитет, заявила 20 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Александр Щербак/ТАСС Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

«Очевидно, что сильная президентская власть не только стала для нас вакциной от политических кризисов, но гарантировала нам реальный суверенитет», — сказала Матвиенко на торжественном заседании Совета законодателей, посвящённому 30-летию Федерального Собрания.

По её словам, сильная президентская власть обеспечила условия для возвращения в состав России исторических земель благодаря воле главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент России Владимир Путин никогда не избегал ответственных решений, и сейчас, в момент исторического выбора и исторического вызова, вновь показал, что готов действовать, исходя из интересов страны и её граждан.

Она выразила уверенность, Путин делал заявление о выдвижении на выборы, опираясь на реальный запрос россиян и учитывая их волю и настрой.