Москва, 20 декабря, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Парламентская дипломатия внесла свой вклад в становлении России одним из лидеров мирового большинства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 20 декабря на Совете законодателей в Москве.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ Президент РФ Владимир Путин

«Представители Совета Федерации, Госдумы, коллеги из регионов, муниципальных представительных органов власти своей смелой, активной, профессиональной работой на международных площадках внесли большой вклад в возрождение, а затем и в постепенное, последовательное укрепление авторитета и влияния нашей страны, в продвижение суверенного курса России, как одного из лидеров мирового большинства», — сказал Путин.

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Как передавало ИА Регнум, 28 ноября, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора, Путин исключил возможность формирования нового миропорядка без участия в этом России как независящего ни от кого государства. Российский лидер подчеркнул, что страна находится в первых рядах тех, кто создаёт справедливое мироустройство. Без суверенной и сильной России прочный и стабильный миропорядок невозможен, подчеркнул президент.

Кроме того, 28 апреля, Путин назвал Россию «страной-цивилизацией» и одним из центров многополярного мира. В речи на заседании Совета законодателей в Петербурге глава государства отметил, что исторически русские парламентарии искренне стремились служить на благо Отечества и людей, что необходимо продолжать и сейчас, постоянно работая над повышением уровня жизни россиян и их благосостояния.