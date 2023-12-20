Вашингтон, 20 декабря, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Лидерам западных стран необходимо прислушаться к тому, что говорит президент России Владимир Путин об Украине, а не продолжать верить в победу ВСУ. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Bulkin Sergey/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин

По его словам, в России обсуждают условия капитуляции Украины, тогда как на Западе притворяются, что «всё хорошо, что им нужно продолжать оказывать финансовую помощь».

«Это сумасшествие. Путин провел ежегодную четырехчасовую конференцию, общаясь с народом и СМИ. Разве в наших интересах после этого притворяться, что Россия не выигрывает?» — отметил он.

Экс-разведчик также добавил, что западные СМИ должны перестать игнорировать слова Путина и признать правду о ходе боевых действий и превосходстве российской армии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее служивший в структурах НАТО португальский генерал Жуан Виейра Борхес заявил, что территориальные уступки со стороны Украины станут частью мирного процесса с Россией, иначе Москва не подпишет ни одного соглашения.

Он считает, что в ближайшее время Киев будет вынужден пойти на территориальные уступки из-за продолжающегося конфликта и сокращения помощи западных союзников.

19 декабря на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили около 159 тысяч человек, а за всё время специальной военной операции — около 383 тысяч человек.

Большинство иностранных наёмников ВСУ, прибывших на территорию Украины, уже уничтожено, а киевский режим провёл девять волн мобилизации, и в настоящее время в разгаре десятая, отметил также министр.