* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 20 декабря, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Музыкант Александр Градский называл союз певицы Аллы Пугачёвой с юмористом Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) браком по расчёту. Об этом близкий друг музыканта, журналист и писатель Евгений Додолев рассказал изданию aif.ru.

Кадр из видео

По словам Додолева, в 2000 году Градский рассказал ему, что с 1986 года Пугачёва не могла давать концерты из-за проблем с голосом и зарабатывала только на корпоративах. Сначала её обеспечивал Филипп Киркоров, а потом Галкин, считал музыкант.

«Затем она выкопала Максима, который умный, которому она помогла. В общем, хороший бизнес-союз. Максим её обеспечивает. Она живёт, как нормальная женщина — за счёт своего мужика», — сказал журналист и подчеркнул, что привёл точные слова Градского.

Он добавил, что Градский избегал говорить о Пугачёвой, так как считал, что после критики в её адрес его упрекнут в зависти к карьере певицы.

Додолев пояснил, что собирался в 2024 году выпустить новую книгу о Градском, и для этого записывал с ним интервью. Но музыкант ушёл из жизни в 2021 году, поэтому книги не будет. Первая книга писателя о Градском вышла в 2019 году.

Как сообщало ИА Регнум, актёр театра и кино Станислав Садальский назвал Пугачёву «рабой любви», которая скитается по разным странам, так как вынуждена повсюду следовать за своим супругом. Он добавил, что певице очень комфортно с мужем, потому что никто её так не баловал и не осыпал деньгами, как Галкин.

Пугачёва вместе с семьёй перебралась из России в Израиль после начала специальной военной операции на Украине. Вскоре после обострения палестино-израильского конфликта они покинули и эту страну.

В начале декабря певицу и её мужа заметили гуляющими на Кипре. Позднее знакомый Пугачёвой сообщил, что супруги нашли новое место жительства. Они планируют уехать с Кипра и после новогодних праздников перебраться в Лондон.