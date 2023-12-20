Вашингтон, 20 декабря, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки отказали Украине в поддержке резолюции в Генеральной Ассамблее ООН о «зверствах» Советского Союза во время Второй мировой войны, пишет американское интернет-издание Huffington Post.

Loey Felipe/UN Photo/Global Look Press

По его данным, осенью представительство Украины при ООН попросило американских коллег помочь с продвижением этой резолюции, которая, по мнению Киева, была призвана подчеркнуть «историческое противодействие России правам украинцев». Однако предложение было отклонено по «неясным причинам».

По словам неназванного американского чиновника, чьи слова приводит издание, поддержка США действий Израиля в секторе Газа мешает им отстаивать принципы гуманитарного права в остальных вопросах.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря в американской администрации сообщили, что в конце декабря 2023 года власти США объявят о новом пакете помощи Украине и этот пакет станет последним. Администрация и парламент США не смогли прийти к компромиссу по вопросу о продолжении военной помощи Украине. Представители Республиканской партии отказались рассматривать вопросы об оказании помощи ВСУ отдельно от вопроса о финансировании охраны южной границы США, а рассматривать весь блок вопросов вместе, в свою очередь, отказались в Демократической партии.

В Вашингтоне считают высоким риск поражения Украины в военном конфликте с Россией в случае прекращения поставок военной помощи, отмечал ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. В свою очередь, президент США Джо Байден, призывая парламент согласовать выделение средств ВСУ, заявлял, что Россия в случае успешного окончания СВО якобы нападёт на одну из стран НАТО и США будут вынуждены напрямую включиться в конфликт.

Тем временем украинский минфин 20 декабря информировал, что Украина снизила запросы на предоставление в 2024 году помощи со стороны Запада с 41 млрд долларов до 37,3 млрд долларов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил, что всего Украина получила от внешних спонсоров 203 млрд долларов, что на 30 млрд долларов больше, чем её ВВП. Он отметил, что фактически это страна-банкрот.