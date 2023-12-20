Москва, 20 декабря, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Кыргызская Республика при поддержке Газпромбанка впервые представит свои государственные казначейские облигации на российском финансовом рынке. Срок обращения облигаций — два года. Выплаты купонов производятся ежеквартально.

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Облигации прошли листинг на Кыргызской фондовой бирже и на Московской бирже и допущены к публичному обращению в обеих странах — как в биржевом, так и во внебиржевом порядке.

Новые выпуски государственных ценных бумаг Кыргызской Республики сочетают высокую для текущей рыночной конъюнктуры российского рынка доходность с достаточно сильными характеристиками кредитоспособности страны-эмитента. Рейтинговые агентства АКРА и Moody`s ожидают снижения долговой нагрузки эмитента в ближайшие годы. При этом министерство финансов страны закладывает улучшение бюджетных показателей в 2024–2025 гг. Рейтинг Кыргызской Республики по международной шкале — B (АКРА).

По итогам девяти месяцев 2023 г. взаимный внешнеторговый оборот России и Кыргызстана составил 2 млрд долл. Россия занимает второе место в структуре импорта и первое — в структуре экспорта Кыргызстана. Около 700 тыс. граждан Кыргызстана трудятся в России. Кыргызская Республика характеризуется уникальным природным наследием, богатой ресурсной базой и обладает существенным потенциалом развития туризма: горнолыжная база «Каракол», озеро Иссык-Куль, исторические маршруты Великого Шелкового пути, наследие столиц Китая.