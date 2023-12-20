Москва, 20 декабря, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Авиационные правила потребовали крупных изменений и вмешательства Генпрокуратуры России, потому что авиаперевозчики стали использовать нюансы в формулировках не должным образом и слишком часто. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал эксперт в авиаотрасли, руководитель портала Avia.ru Роман Гусаров.

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Ранее генеральная прокуратура РФ внесла изменение в правила перевозки детей в самолётах. Теперь пассажиры смогут выбирать, с кем из сопровождающих во время полёта будет сидеть ребёнок. Таким образом авиакомпаниям запретили рассаживать детей от родителей или сопровождающих во время перелёта.

Авиаэксперт обратил внимание, что федеральные авиационные правила в целом не предусматривают того, чтобы ребёнок обязательно занимал место в самолёте рядом со своим сопровождающим. Это правило взаимно исключает и обязанность сопровождающего находиться в полёте на соседнем от ребёнка месте. Но генпрокуратура вносит коррективы в эти правила, поскольку авиаперевозчики стали всё чаще позволять себе рассаживать родителей и детей в самолёте, хотя авиационные правила имели конкретное обоснование своим формулировкам.

«Федеральные авиационные правила не предусматривают того, чтобы сопровождающий сидел именно с ребёнком. Ведь бывает и так, что ребёнок летит в составе спортивной команды или другой группы детей вместе с одним или двумя сопровождающими. Поэтому нет обязанности с каждым ребёнком посадить его сопровождающего, это не всегда физически возможно. На этом основании авиакомпании и рассаживали родителей и детей. Но это плохо, тем более если ребёнку меньше семи лет», — поделился Гусаров.

Он отметил, что авиационные правила рассматривают две категории детей-пассажиров. Это младенцы и дети до двух лет, билет на которых оформляется без отдельного места, и они летят на коленях у родителей. Другая категория — дети до 12 лет, которые летят на отдельном месте, но в сопровождении взрослого человека. И спорные ситуации возникали с каждой из категорий детей.

Так, например, ранее шоу-мен, комик Илья Соболев возмутился отказом авиакомпании разрешить его маленькому ребёнку продолжить полёт не с ним, в эконом-классе, а с мамой — в салоне бизнес. Бортпроводники сослались на то, что билет малыша заранее оформили и прикрепили к месту отца, а не матери, а потому матери нельзя забрать ребёнка в бизнес-класс, на своё место. Авиаэксперт согласился, что по существующим правилам перевозки пассажиров стюарды поступили верно и согласно закону.

«И уже на борту авиакомпания не может удостовериться, что второй попутчик тоже является родителем, это не предусмотрено регламентом авиакомпании. Особенно это сложно, если рейс международный, и у пассажира на руках только загранпаспорт. Поэтому, действительно, есть технические моменты, которое надо разъяснить, поменять. Вторая ситуация связана с категорией детей до 12 лет. Совершенно неправильно посадить такого маленького ребёнка с чужими людьми», — согласился Гусаров.

По его мнению, практика показала, что существующие правила нуждаются в корректировке, к чему в итоге и пришла Генпрокуратура.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» в ситуации с семьёй комика Ильи Соболева действовали строго по регламенту. В авиакомпании пояснили, что ребёнок должен лететь с тем родителем, к бронированию которого он прикреплен и указан в посадочном талоне. В случае с семьёй Соболева младенец был прикреплён к отцу. В «Аэрофлоте» при этом сослались на федеральные авиационные правила и регламенты авиакомпании.