Москва, 20 декабря, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на южнодонецком направлении 110 военнослужащих, сообщил 20 декабря официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Елизаветовка, Владимировка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики», — уточнил он.

По словам Конашенкова, потери противника составили до 110-ти военнослужащих, два пикапа и две самоходные артиллерийские установки «Акация».

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря Конашенков информировал, что украинская армия за неделю потеряла более 600 военных на южнодонецком направлении, а на краснолиманском — до 1100 военных. Также ВСУ в ходе боестолкновений с российскими войсками за неделю потеряла до 335 военных на запорожском направлении.

Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря заявил, что контрнаступление ВСУ оказалось провальным, потому что направление основного удара было раскрыто заранее. По его словам, украинская армия рассчитывала, что на юге тепло, зима придёт поздно, а оружия хватит. Но с Россией, «у которой оружия больше», это не сработало.

С начала июня по ноябрь 2023 года украинская армия пыталась вести наступательные действия на южнодонецком, артёмовском и запорожском направлениях. Были задействованы бригады, подготовленные НАТО и вооружённые зарубежной техникой.

Всего с начала СВО потери ВСУ убитыми и ранеными превысили 383 тысячи, уточнил на коллегии Минобороны 19 декабря глава ведомства Сергей Шойгу. Только в ходе контрнаступления Украина потеряла 159 тыс. военных.

Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии, также отмечал, что Украина несёт тяжёлые потери, её резервы в значительной степени растрачены из-за попыток предъявить Западу результаты контрнаступления.